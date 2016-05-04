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ألمانيا تخفف القيود على استخدام الحشيش للأغراض الطبية

4/5/2016

نبات القنب الهندي- رويترز

وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يسمح باستخدام "الحشيش" في علاج الأمراض الخطيرة إذا لم تتوفر لدى المرضى خيارات علاجية أخرى.

ووفقا لمسودة القانون المتوقع أن يبدأ تنفيذه في ربيع 2017 ستباع زهور الحشيش المجففة ومستخلصاتها في الصيدليات بالوصفة الطبية وستغطي أنظمة الرعاية الصحية تكاليف هذا العلاج.

ومن الدول الأخرى التي أجازت تعاطي الحشيش لأغراض طبية إيطاليا وجمهورية التشيك، وتجرم بعض الولايات الأمريكية تعاطي القنب.

وحتى الآن ليس بوسع الألمان الذين يعانون من أمراض عضال مثل السرطان والإيدز والشلل الرعاش الحصول على الحشيش إلا بموافقة خاصة كما أنهم يتحملون تكاليف الحصول عليها.

وقال وزير الصحة الألماني هيرمان جروهه إن الهدف من القانون هو علاج أصحاب الأمراض الخطيرة بأفضل طريقة ممكنة.

وستقيم الحكومة مزارع خاصة لزراعة القنب، وهي النبتة التي يستخرج منها الحشيش، تحت إشرافها وستستورد ما تحتاجه في الوقت الحالي.

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