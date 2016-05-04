أرقام قياسية لأتليتكو مدريد بعد تأهله لنهائي دوري الأبطال

نادي أتليتكو مدريد الإسباني

حقق نادي "أتليتكو مدريد" الإسباني، الثلاثاء، 9 أرقام قياسية بعد نجاحه في اجتياز "بايرن ميونيخ" الألماني، وتأهله لنهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، لينتظر الفائز من لقاء اليوم الأربعاء، بين فريقي "ريال مدريد" الإسباني، و"مانشستر سيتي" الإنجليزي.

الأرقام القياسية لـ"أتلتيكو مدريد" هي كالتالي:

– أصبح المهاجم الفرنسي أنطوان كريزمان، الهداف التاريخي للفريق في دوري أبطال أوربا بمجموع 9 أهداف متفوقًا على دييغو كوستا، الذي حمل الرقم السابق بثمانية أهداف عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق قبل انتقاله لتشيلسي الإنجليزي.

– وصل أتليتكو مدريد إلى المباراة رقم 100 في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري الأبطال، ليحتفل بالتأهل للنهائي القاري، ويعتبر "ريال مدريد" الإسباني هو أكثر الأندية خبرة في دوري الأبطال، حيث خاض 395 مباراة، فيما خاض "بايرن ميونخ" الألماني 310 مباريات كثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة، فيما يأتي "برشلونة" بالمركز الثالث برصيد 278 مباراة.

– أصبح أتليتكو مدريد ثالث فريق إسباني يطيح بالبايرن من نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد ريال مدريد الذي فاز عليه في موسم 2014، ذهابًا بهدف، وإيابًا برباعية نظيفة، ثم برشلونة الذي تغلب عليه في الموسم الماضي ذهابًا بثلاثية نظيفة، وخسر الفريق الكتالوني إيابًا بهدفين مقابل ثلاثة، وفي هذا الموسم خسر من أتليتكو مدريد ذهابًا بهدف نظيف، ثم فاز إيابًا بهدفين لهدف، ليتأهل أتليتكو مدريد بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب من منطلق احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه.

– تأهل "أتليتكو مدريد" إلى نهائي دوري أبطال أوربا للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1974 و 2014.

– بات النادي ثالث فريق إسباني يحرم الإسباني غوسيب غوارديولا، المدير الفني للبايرن من الوصول لنهائي دوري أبطال أوربا بعد ريال مدريد عام 2014، ثم برشلونة العام الماضي، ليفشل غوارديولا في انتزاع اللقب القاري مع البافاري منذ توليه مهمة تدريب الفريق في عام 2013.

– نجح أتليتكو مدريد في الثأر من البافاري بعد غياب دام 42 عامًا عندما خسر النهائي منه في عام 1974، وتوّج على إثرها البايرن باللقب.

– أتليتكو مدريد هو ثالث فريق يطيح بالبايرن من البطولة القارية في إياب نصف النهائي على ملعبه، حيث لم يسبق للبافاري طيلة تاريخه الكروي أن احتفل بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا على ملعبه، إذ ودع البطولة في إياب الدور قبل النهائي على ملعبه أمام اي سي ميلان الإيطالي عام 1990، ثم "ريال مدريد" في 2014، وأخيرًا أمس من أتليتكو مدريد.

– أصبح الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لـ"أتلتيكو مدريد"، المدرب الثاني من خارج أوروبا الذي يبلغ النهائي أكثر من مرة، عندما تأهل للنهائي الأول في عام 2014 ثم اليوم، وسبقه في ذلك مواطنه هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي للمنتخب المصري عندما قاد "فالنسيا" الإسباني لنهائي البطولة القارية عامي 2000 و2001 على التوالي وخسرهما أمام "ريال مدريد"، و"بايرن ميونيخ".

وتمكن أتليتكو مدريد هذا العام من اجتياز 6 أبطال للدوريات الأوربية عام 2015 في طريقه إلى النهائي، وهم: غالاتا ساراي بطل تركيا- بنفيكا بطل البرتغال- آستانا بطل كازاخستان- أيندهوفن بطل هولندا- برشلونة بطل إسبانيا- بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.