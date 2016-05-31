200 ألف يحتجون على قتل الغوريلا "هارامبي"

أكد مدير حديقة حيوان مدينة سينسناتي الأمريكية، ثين ماينارد، يوم الاثنين، على أن السياج الذي يبلغ ارتفاعه متراً حول بيت الغوريلا كان ملائماً حتى على الرغم من قدرة طفل عمره 4 سنوات على تسلقه والسقوط في البيت مما أجبر الحراس على قتل غوريلا.

وأثار قتل ذكر الغوريلا "هارامبي" الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً من نوع وسترن لولاند المعرضة لخطر الانقراض غضب المدافعين عن الحيوانات، باعتباره نوعاً نادراً.

ووقع أكثر من 200 ألف شخص عريضة على موقع (تشينغ دوت أورغ) احتجاجا على قتل هارامبي وطالب بعضهم "بالعدالة من أجل هارامبي" وحثوا الشرطة على مساءلة والدي الطفل.

وقال "ماينارد" خلال مؤتمر صحفي عن الحادث الذي وقع يوم السبت "السياجات آمنة، وتتجاوز أي قواعد مطلوبة، لكن المشكلة تكمن في أنه مهما كانت السياجات فإن بعض الأشخاص يمكنهم تجاوزها… لا، الحديقة ليست مقصرة."

وأيّد ماينارد قرار إطلاق النار على الغوريلا لأنه لم يكن يعرض الطفل للخطر فقط لكن كان يؤذيه.

وقال شهود عيان لمحطة تلفزيون محلية إن الطفل أبدى مراراً رغبته في الدخول إلى بيت الغوريلا، وبعدها بلحظات زحف عبر السياج وسقط من على ارتفاع نحو 3 مترات و70 سنتيمترا داخل خندق يحيط ببيت الغوريلا حيث أمسك به هارامبي الذي يزن 181 كيلوغراماً.

وتشير أرقام الاتحاد العالمي للحياة البرية إلى تراجع أعداد هذا النوع من الغوريلا في الغابات الاستوائية في الكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية بنسبة تزيد على 60% على مدى ما بين 20 و25 عاماً.

وولد هارامبي في حديقة حيوان غلاديس بورتر في براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية ونُقل إلى حديقة حيوان سينسناتي في 2014.

وكانت حديقة حيوان سينسيناتي وسط غرب الولايات المتحدة، قد اضطرت السبت الماضي، لقتل ذكر الغوريلا بعد أن جذب الطفل الصغيرالذي تسلل إلى القفص، واحتجزه لنحو 10 دقائق قبل إطلاق النار عليه من قبل فريق التعامل مع الحيوانات الخطرة، ما أدى إلى مقتل الغوريلا.

ويظهر مقطع مصور التقطه زوار الحيقة ونشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية – يوثق لحظات وقوع الطفل في الخندق- ، يظهر الطفل في الفيديو خائفاً ويصرخ مراراً حينما جرته الغوريلا أكثر من مرة داخل مياه الخندق ما أثار ذعره في الوقت الذي تسمع أصوات استغاثة من زوار الحديقة.

حديقة حيوان أمريكية تقتل غوريلا نادر لإنقاذ طفل