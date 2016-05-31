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قيادي بإخوان مصر: نتعرض للقتل البطيء في السجن

31/5/2016

قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمصر،  عبد الرحمن البر، إنه يتعرض للقتل البطيء داخل سجن العقرب.

وأضاف البر الذي يحاكم في عدة قضايا من بينها القضية المعروفة إعلاميا  بفض اعتصام رابعة ، لهيئة المحكمة الثلاثاء أنه لا يسمح لأسرته بزيارته وأنه لم يطلع حتى الآن على أوراق القضية ولا يعرف التهم الموجهة إليه.

وتابع مدافعا عن نفسه:" أخرون يجب محاكمتهم في تلك القضية من قالوا إن فض اعتصام رابعة مشروع، أما أنا فلقد ألفت كتبا عن تحريم الدم ولم أدع أبدا إلى القتل".

ويحاكم البر وآخرون في قضية تعرف إعلاميا بفض اعتصام رابعة. واعتقل هؤلاء بعد مجزرتي فض رابعة والنهضة في أغسطس آب 2013، حيث قتل الآلاف برصاص الجيش والشرطة بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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