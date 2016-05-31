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فيديو: مشهد مؤثر لطفل ووالده المعتقل داخل محكمة بالقاهرة

31/5/2016

شهدت جلسة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر الثلاثاء موقفا مؤثرا حيث اشتكى المعتقلون من عدم سماح السلطات لذويهم بزيارتهم في السجن، وفي تلك الأثناء نادى طفل على والده المعتقل " عمرو زكي" الذي سمحت له المحكمة بالخروج من القفص والحديث أمامها.

الطفل كان ينادي على أبيه الذي لم يراه منذ عامين ونصف، وطلب والده من القاضي السماح له برؤية ابنه، وهو الطلب الذي وافق عليه القاضي.

ويحاكم عمرو زكي وآخرون في قضية تعرف إعلاميا بفض اعتصام رابعة. واعتقل هؤلاء بعد مجزرتي فض رابعة والنهضة في أغسطس آب 2013، حيث قتل الآلاف برصاص الجيش والشرطة بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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