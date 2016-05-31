فيديو..ضابط شرطة يعتدي على امرأة بالضرب في مصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطعا مصورا يظهر اعتداء ضابط شرطة على سيدة في منطقة شعبية بمحافظة القاهرة بمصر.

وقال النشطاء إن سيدة من منطقة "تل العقارب" بالقاهرة تعرضت للضرب والسحل على يد ضابط شرطة أثناء عملية الإخلاء الجبري المستمرة منذ أسبوع بقرار حكومي للمنطقة.

ويظهر بالفيديو رفض بعض الأهالي عملية الإخلاء الجبري بينما تتعامل الشرطة بعنف معهم لإجبارهم على ترك منازلهم تنفيذا لقرار حكومي بنقلهم لمساكن أخرى بمنطقة السادس من أكتوبر.

واشتكى عدد من أهالي المنطقة بأنهم لم يحصلوا على وحدة سكنية بديلة، وأن المسؤولين يتعاملون معهم بجفاء وخشونة.

وقال متضررون إن المحافظة قطعت الكهرباء والمياه عن المنطقة لإجبار الأهالي على الموافقة على إجلائهم.

ورفض أهالي المنطقة العشوائية ترك أماكنهم السكنية بسبب إعلان المحافظة دمج عدد من الأسر في شقة واحدة بالمساكن البديلة المخصصة لهم في منطقة 6 أكتوبر، على حد قولهم.

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارات بإزالة منطقة "تل العقارب" ضمن مشروع تطوير العشوائيات، كونها من المناطق الخطرة.