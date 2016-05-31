البث الحي
منوعات

فيديو..ضابط شرطة يعتدي على امرأة بالضرب في مصر

31/5/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطعا مصورا يظهر اعتداء ضابط شرطة على سيدة في منطقة شعبية بمحافظة القاهرة بمصر.

وقال النشطاء إن سيدة من منطقة "تل العقارب" بالقاهرة تعرضت للضرب والسحل على يد ضابط شرطة أثناء عملية الإخلاء الجبري المستمرة منذ أسبوع بقرار حكومي للمنطقة.

ويظهر بالفيديو رفض بعض الأهالي عملية الإخلاء الجبري بينما تتعامل الشرطة بعنف معهم لإجبارهم على ترك منازلهم تنفيذا لقرار حكومي بنقلهم لمساكن أخرى بمنطقة السادس من أكتوبر.

واشتكى عدد من أهالي المنطقة بأنهم لم يحصلوا على وحدة سكنية بديلة، وأن المسؤولين يتعاملون معهم بجفاء وخشونة.

وقال متضررون إن المحافظة قطعت الكهرباء والمياه عن المنطقة لإجبار الأهالي على الموافقة على إجلائهم.

ورفض أهالي المنطقة العشوائية ترك أماكنهم السكنية بسبب إعلان المحافظة دمج عدد من الأسر في شقة واحدة بالمساكن البديلة المخصصة لهم في منطقة 6 أكتوبر، على حد قولهم.

وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارات بإزالة منطقة "تل العقارب" ضمن مشروع تطوير العشوائيات، كونها من المناطق الخطرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)