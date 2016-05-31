شاهد: هَوَس القروض الشخصية بالخليج يعادل ميزانيات دِوَل!

قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عمرو الأبوز، إن منطقة الخليج وحدها اقترضت 480 مليار دولار لفئة القروض الشخصية فقط خلال عام، أي ما يعادل نفقات دولة مثل مصر لمدة 4 سنوات! وهو رقم مذهل يكشف عن هوس حقيقي للاقتراض في بلادنا العربية.

وأضاف خلال استضافته عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الثلاثاء)، أن القروض الشخصية زادت في منطقة الخليج بنسبة 30% خلال عامي 2013 و2014، وأن السعودية وحدها اقترضت 95 مليار دولار خلال عام من القروض الشخصية وهو ما يعادل ميزانية دولة مثل السودان لـ10 سنوات!

وأشار "الأبوز" إلى أن الأجهزة المصرفية للأسف تنجح في إغراء الأشخاص بالاقتراض دون أن تكشف عن مساوئ القروض، لافتاً إلى أن القروض تختلف من دول لأخرى بحسب متطلبات المجتمع، فهناك دول تُقرض للسفر والسياحة كما في الخليج ودول تُقرض لدعم عمليات التجميل كما في لبنان بينما لا تجد هذا في مصر أو السودان أو موريتانيا.

وعبر الأقمار الصناعية من الأردن، قالت الاستشارية الاجتماعية، الدكتورة نسرين خوري، إن مجتمعاتنا العربية للأسف لديها هوس القروض الاستهلاكية، فنحن مجتمع مستهلِك ومستهلَك ولا ندرك سوى ثقافة الاستهلاك والانفاق فقط.

ولفتت إلى أن المجتمعات العربية تفتقر لثقافة القروض الإنتاجية والاستثمارية التي تهدف لتعليم الإنتاج وتطوير المجتمع، مشددة على ضرورة تربية الأبناء على ثقافة الادخار ومعرفة سلم الأولويات وعدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى، كما يجب توعية المجتمع بمخاطر هوس الاقتراض.

من جهته قال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور أكرم كساب، إن الأصل في القرض هو الاقتطاع بمعنى إعطاء جزء من المال دون عائد مادي، وبالتالي فالقروض في الإسلام إما قرض حسن وإما قرض ربوي، مؤكداً على عدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى لأن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار.