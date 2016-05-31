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شاهد: نوبة ضحك لسقوط طالب من النوم في محاضرة بواشنطن

31/5/2016

في إحدى القاعات بجامعة واشنطن، توقفت المحاضرة فجأة حينما سقط أحد الطلاب على الأرض من وراء شاشة العرض بعد أن كان مستغرقاً في النوم بفترة القيلولة دون أن ينتبه إليه أحد، وفق ما نشره موقع "mashable" العالمي، وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصبح طالب الهندسة "ترونج هيونه" -من فانكوفر بواشنطن- مصدر سخرية على الإنترنت بعدما التقط أحد زملائه مقطعاً مصوراً للحدث ونشره عبر صفحته "mrhira32" على يوتيوب، ليحصد أكثر من 300 ألف مشاهدة وما يزيد عن 100 ألف تعليق، حول حفاظ "ترونج" على أعصابه وخروجه من القاعة بهدوء وكأن شيئاً لم يكن.

وكان قاعة المحاضرات مليئة بالطلاب في مجال العلوم البيئية حول العواصف والأعاصير حين سقط "ترونج" الذي كان مستغرقاً في النوم، من خلف شاشة العرض لتتوقف المحاضرة لبرهة ويخرج الطالب دون أن يتفوه بكلمة واحدة ودون أن يلتفت حوله أو ينظر حتى في عين المُحاضِر الذي بدا عليه الاندهاش التام من تصرف "ترونج" الغريب، بينما انفجر زملاؤه في نوبة من الضحك.

وكتب "ترونج" على حسابه بفيسبوك أنها كانت مجرد مزحة قد أعدها، لافتاً إلى أنه نفذ حيلة مشابهة لمدة 15 دقيقة في محاضرة قبل أسبوعين، لكنه لم يكن يعلم أن أحداً من زملائه يسجل الحدث، معبراً عن خجله من الأستاذ الجامعي.

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