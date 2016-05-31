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شاهد: كلبة ناطقة تُجادل سيدتها بشكل مذهل!

31/5/2016

يُخطئ من يظن أن الكلاب لا يمكنها إجراء محادثات مع البشر، فهذا الفيديو يثبت أنها قادرة على ذلك، وهو ما وثقته سيدة أمريكية من مدينة دنفر بولاية كولورادو، في حديثها إلى كلبتها الخاصة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُظهر الفيديو كلبة صغيرة وتدعى "روزي" وهي تتفاعل بشكل مذهل مع السيدة في كل مرة توجه إليها الحديث فيها، ومن خلال عواء الكلبة يظهر أن هناك حديثاً وكلاماً متبادلاً بالفعل بين "روزي" ومالكتها!

وتظهر روزي في الفيديو فوق أريكة وتبدأ السيدة في تصويرها ومنادتها باسمها "روزي" فتبدأ الكلبة في العواء بشكل عجيب وهي تنظر إلى الكاميرا، ثم تحاول تقليد صوت السيدة وصوت صفير "المكروويف" الذي تسمعه أيضاً.

ووصل التفاعل بين الكلبة وسيدتها إلى درجة أن السيدة حينما علت نبرة صوتها، قامت "روزي" هى الأخرى بالعواء بنبرة عالية توازي نبرة سيدتها! ومن يشاهد الفيديو يلاحظ هذا التفاعل الغريب جداً بينهما وكأنه محادثة أو محاكاة.

وقد يصيب المشاهد الذهول حينما يرى أن الكلبة تأثرت في ردة فعلها وعوائها بحالة سيدتها، فحينما تحدثت السيدة بحزن تلمس في عواء الكلبة أحزاناً ووجوماً، وحينما غيرت حالتها إلى الفرح تغيرت فوراً معها وانقلب عواؤها إلى نبرة المرح!

ويظهر في خلفية الفيديو كلب آخر يقفز هنا وهناك تاركاً الكاميرا لـ"روزي" فعلى ما يبدو أنه لا يتمتع بمهاراتها ففضّل أن يترك لها حرية الكلام والتعبير، ويُعتَقد أن "روزي" كانت كلبة حراسة لإحدى مؤسسات الصليب الأحمر الفرنسية.

 

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