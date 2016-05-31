شاهد: غزة.. "الصبي العنكبوت" يأمل في دخول غينيس

يأمل صبي مقيم في غزة يطلق عليه "الرجل العنكبوت" في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإبداعاته في الحركات البهلوانية.

ويمارس محمد الشيخ البالغ من العمر 12 عاما ألعابه هذه في كل مكان -في منزله أو في الشارع أو حتى في مركز للتسوق – حيث يأمل أن يصبح نجما عالميا.

وقالت والدته حنان كحيل إنها كانت تشعر بالقلق في بادئ الأمر على سلامة ابنها عندما رأته يلوي جسده وساقيه في حركات خطرة.

وتشكل الأوضاع في غزة العديد من العقبات في وجه الصبي العنكبوت، فعزلة القطاع وحصاره من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومصر يشكل مشكلة كبرى لسكانه.

وقال محمد لبد مدرب الصبي أنه حتى لو قدمت دعوات للشيخ للمشاركة بمهرجانات ومسابقات في الخارج فإنه لا يستطيع تلبيتها بسبب غلق المعابر من قبل مصر وإسرائيل.