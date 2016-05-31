شاهد: حريق هائل يلتهم مخزن أسلحة في الهند

قال الجيش ومسؤولون إقليميون إن حريقا كبيرا اندلع في أحد أكبر مستودعات الأسلحة في الهند اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع انفجار واحتمال مقتل ما يصل إلى 17 شخصا.

وكافح رجال الإطفاء طوال الليل للسيطرة على النيران في المخزن الواقع في بولجاون على بعد 600 كيلومتر من مومباي العاصمة المالية للهند.

واضطر الآلاف من سكان القرى المجاورة للمستودع لترك منازلهم جراء الحريق الذي أصبح الآن تحت السيطرة. ونقل 17 شخصا إلى المستشفى بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وقال البريجادير سانديب بهالا إن من بين القتلى ضابطين بالجيش توجها إلى المكان عندما اندلع الحريق بعد منتصف الليل للمساعدة في إجلاء السكان وإخماد الحريق.

وتابع للتلفزيون الهندي "على الأرجح وقع الانفجار عندما كانا يكافحان النيران ولقيا حتفهما."

وذكر مسؤولون أنه لم يعرف بعد سبب الحريق , ولا يمكن تأكيد عدد القتلى لأن فرق الإنقاذ لم تتمكن من تفقد جميع أجزاء المستودع.

وقال مسؤولون إن الجيش أمر بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.