شاهد: إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بتل أبيب

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بإصابة جندي إسرائيلي جرّاء تعرضه للطعن وسط مدينة تل أبيب، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة "قدس برس".

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن جندياً إسرائيليا (19 عاما)، تعرّض مساء الاثنين، للطعن في الجزء العلوي من جسده من قبل شاب فلسطيني،لدى وجوده في شارع "إيغال آلون"، وسط مدينة تل أبيب.

وأضافت أن الجندي أصيب بجراح وصفت بأنها طفيفة، غير أنه نقل على أثرها إلى مستشفى "إيخيلوف" الإسرائيلي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى اعتقال الشاب الفلسطيني وبدء التحقيقات معه لمعرفة خلفية العملية التي "لم تعرف بعد"، وفق ما نقلته القناة عن الشرطة الإسرائيلية.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن منفذ عملية الطعن هو فلسطيني (17 عاماً) من الضفة الغربية.

ورجحت الشرطة أن تكون خلفية عملية الطعن قومية "على خلفية أمنية وليست جنائية" وإنها لذلك تتعامل مع الحادث كهجوم إرهابي، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".