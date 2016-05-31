شاهد: أفعى حقيقية داخل لعبة "بلاي ستيشن"!

قد يكون عادياً أن تلعب بلاي ستيشن فتقتل ثعباناً داخل اللعبة، لكن غير العادي أن يقتل الثعبان لعبتك! وهو ما حدث في سان باولو بالبرازيل حينما حاول فني الصيانة إصلاح عطل بجهاز بلاي ستيشن فكانت المفاجأة "أفعى حقيقية ميتة داخل اللعبة"!

ووفق ما نشره موقعا التكنولوجيا العالميان "mashable" و"cnet"، فإن أحد الأشخاص طلب من فني يعمل في مجال صيانة الأجهزة الإلكترونية إصلاح جهاز "بلاي ستيشن 4" كان قد توقف فجأة عن العمل، وانبعثت منه رائحة احتراق قوية جداً.

وكانت المفاجأة حينما فتح الرجل اللعبة معتقداً أن العطل سببه كهربائي، لكنه فوجئ بوجود بقايا أفعى ميتة داخل الجهاز، وهو ما تسبب بتوقف الجهاز عن العمل نتيجة انصهار الدوائر الداخلية بالجهاز.

ونشر الرجل عبر يوتيوب فيديو يبين وضع الأفعى داخل الجهاز، والخلل الذي أحدثته باللعبة، وكتب ساخراً "احترس المرة القادمة، فالثعابين الميتة لا تشكل أي خطر إلا إذا كنت تحاول أن تلعب معها داخل اللعبة".