سجن ثلاثة من العائلة الحاكمة بالكويت

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح – الجزيرة

أصدرت محكمة كويتية أحكاما بالسجن على ثلاثة أفراد من عائلة آل الصباح الحاكمة بتهمة الإساءة للسلطات القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت الأحكام أمس الاثنين بسجن ثلاثة من آل الصباح لمدة خمسة أعوام، وبالسجن مددا تتراوح بين عام واحد وعشرة أعوام على أربعة متهمين آخرين.

ومن المحكوم عليهم بالسجن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد الصباح، إضافة إلى الشيخ خليفة علي الخليفة والشيخ أحمد داوود السلمان.

ووجهت إلى المحكومين تهم شملت الإذاعة عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة.

وحسبما نقلت صحيفة الوطن الكويتية قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة الإساءة للذات الأميرية، في حين ثم إدانة الشيوخ الثلاثة بتهمة اصطناع ونشر شريط يسيء للقضاه من خلال حساب تويتر وبتهمة سوء استخدام الهاتف.

ونقلت رويترز عن شخص مدعى عليه في القضية وكان ضمن سبعة أشخاص برأتهم المحكمة؛ أن المتهمين المدانين يعتزمون الطعن في أحكام المحكمة.

