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تركيا تصنف جماعة فتح الله كولن كمنظمة إرهابية

31/5/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومة بلاده وافقت على قرار بإطلاق وصف "جماعة كولن الإرهابية" على الحركة الدينية التي أسسها فتح الله كولن.

وأضاف أردوغان خلال كلمة لمؤيديه في ساعة متأخرة الليلة الماضية في مدينة إزمير الساحلية، أنه سيتعقب أعضاء الجماعة.

وقال أردوغان: "لن ندع أولئك الذين يقسمون الأمة دون عقاب في هذا البلد."

ومضى قائلا "سيحاسبون. البعض فر والبعض مسجون ويحاكم حاليا. هذه العملية ستستمر."

وطالما وصف أردوغان، رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة كولن بأنه إرهابي. وهو يسعى لكسر نفوذه الذي يستند لشبكة من المدارس والشركات في تركيا والخارج.

وتم إغلاق شركات إعلامية مرتبطة بكولن أو فرض الوصاية القضائية عليها واعتقال المئات. وفقد آلاف من أنصار كولن في الشرطة والقضاء وظائفهم أو تم أبعادهم لمواقع أخرى.

ويتهم أردوغان رجل الدين فتح الله كولن بالتآمر للإطاحة به من خلال بناء شبكة من المؤيدين في الإعلام والقضاء والتعليم. وينفي كولن هذا.

وكان الرجلان حليفين إلى أن فتح أفراد من الشرطة والادعاء ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مع كولن تحقيق فساد في الدائرة المقربة من أردوغان عام 2013 أي بعد 11 عاما من انتخاب حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان لقيادة البلاد.

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