البث الحي
منوعات

بدء محاكمة ميسي في برشلونة

31/5/2016

ليونيل ميسي- غيتي

ذهب الأرجنتيني ليونيل ميسي- أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات – مع والده للمثول أمام المحكمة في قضية تهرب ضريبي بملايين الدولارات للدولة الإسبانية اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يمثل ميسي مهاجم برشلونة ووالده خورخي أوراسيو ميسي أمام محكمة برشلونة اليوم الثلاثاء بموجب وثيقة قضائية. ونفى ميسي ووالده كل الادعاءات الموجهة ضدهما.

ووجهت اتهامات لميسي (28 عاما) ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بقيمة 4  ملايين و200 ألف يورو (4.6 ملايين دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009.

ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى  الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهما رسميا في يونيو حزيران 2013.

ويقيم ميسي في برشلونة منذ عام 2000 وحصل على الجنسية الإسبانية في 2005.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)