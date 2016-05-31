بدء محاكمة ميسي في برشلونة

ليونيل ميسي- غيتي

ذهب الأرجنتيني ليونيل ميسي- أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات – مع والده للمثول أمام المحكمة في قضية تهرب ضريبي بملايين الدولارات للدولة الإسبانية اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يمثل ميسي مهاجم برشلونة ووالده خورخي أوراسيو ميسي أمام محكمة برشلونة اليوم الثلاثاء بموجب وثيقة قضائية. ونفى ميسي ووالده كل الادعاءات الموجهة ضدهما.

ووجهت اتهامات لميسي (28 عاما) ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بقيمة 4 ملايين و200 ألف يورو (4.6 ملايين دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009.

ودفع ميسي ووالده مبلغ خمسة ملايين يورو إلى الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهما رسميا في يونيو حزيران 2013.

ويقيم ميسي في برشلونة منذ عام 2000 وحصل على الجنسية الإسبانية في 2005.

