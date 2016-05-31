الدنمارك ستعاقب الدعاة الموافقين على تعدد الزوجات

مسجد في كوبنهاجن بالدنمارك

ذكرت الحكومة الدنماركية الثلاثاء أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على تعدد الزوجات إضافة إلى الأئمة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال "إجرامية"، بحسب زعم الحكومة.

وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان "على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشان دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج".

وستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية" والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.

وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوربي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وإنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.