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الداخلية التونسية توقف ثلاثة لاعبين لتورطهم في أعمال عنف

31/5/2016

فريق الملعب التونسي – الجزيرة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف ثلاثة لاعبين من الملعب التونسي لتورطهم في أعمال عنف خلال مباراة الفريق مع ضيفه مستقبل المرسى.  

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم أن النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ باللاعبين محمد بن علي ومالك الأندلسي والحارس قيس العمدوني.

وكان عدد من لاعبي الملعب التونسي قد اعتدوا على حارس مستقبل المرسى يوسف الطرابلسي عقب مواجهة الفريقين ضمن الجولة 27 من الدوري التونسي.

وكان الملعب الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط بحاجة إلى نقاط الفوز لكن المباراة انتهت بتعادل الفريقين وتألق حارس المستقبل يوسف الطرابلسي في صد العديد من الأهداف المحققة لفريق الملعب التونسي.

وأطلقت النيابة العامة سراح اللاعبين هشام عباس وحمدي رويد وعزيز سلام لحين استكمال التحقيق معهم بينما لم يحضر اللاعبان خالد القربي وسيف الدين العكرمي للتحقيق وقالت الداخلية إنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضدهما.

وكان الملعب التونسي قد قرر بعد مباراته مع مستقبل المرسى الانسحاب من الدوري احتجاجا على قرارات رابطة كرة القدم التي أعلنت عن عقوبات بالشطب النهائي لثلاثة لاعبين من فريق الملعب.   

ويعني الانسحاب هبوط الملعب رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

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