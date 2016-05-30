وزير إسرائيلي عن السيسي: الرجل المناسب في المكان المناسب

وصف وزير الإسكان الإسرائيلي "يوآف غالانت" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "مبارك بعد إجراء عملية تجميل" وفقا لتسريب صوتي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الأحد.

واعتبر غالانت -في كلمته خلال جلسة مغلقة مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال الولايات المتحدة- أن السيسي هو "الرجل المناسب في المكان المناسب" وأن إسرائيل "محظوظة بأنه تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين".

ودافع غالانت عن السيسي، الذي قال إنه يواجه مشكلات صعبة، مضيفا "لكن إسرائيل ترغب في مساعدته". مشيرا إلى أن تل أبيب تعمل من أجل مصر في الولايات المتحدة لضمان استمرار المساعدات الأمريكية للقاهرة.

واعتبر غالانت أن المصلحة الأمريكية والإسرائيلية تقتضي دعم النظام الحالي في مصر، وأن السيسي -على الرغم من استيلائه على الحكم بطريقة غير ديمقراطية- إلا أنه أكثر ليبرالية من الرئيس المعزول محمد مرسي.