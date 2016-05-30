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"قمة الإعلام والتأثير" تناقش مستقبل الصحافة الرقمية

30/5/2016

قمة الإعلام والتأثير

يستضيف مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير في الدوحة قمة الإعلام والتأثير، بالشراكة مع المركز الأوروبي للصحافة (EJC) ومختبر غوغل للأخبار (Google News Lab)

وتعتبر هذه القمة مـن أهم المنتديات الإعلامية التي تُعنى بالابتكار في المنطقة، وستتناول على مدار يوم كامل موضوع "مستقبل الصحافة الرقمية: الهواتف المحمولة، والمنصات التفاعلية، والتحقق من المحتوى". كما ستسلّط القمة الضوء على أفضل الممارسات في مجال الإعلام الرقمي، والتفاعل باستخدام الهواتف المحمولة، والتحقق من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون. ويتضمن برنامج القمة ورشات تدريبية حول المهارات والخبرات المتعلقة بمختلف أدوات غوغل التي يمكن استخدامها للبحث في مجال الصحافة وإعداد الأخبار الصحفية، بالإضافة إلى تقنيات التحقق والتثبت من الصور ومقاطع الفيديو والأخبار التي تنشر على المنصات الإلكترونية.

وتنقل قناة الجزيرة مباشر وقائع جلسات القمة على الهواء مباشرة، وعلى البث الحي للموقع.

رابط البث الحي للقناة

رابط البث الحي للموقع

المصدر : الجزيرة مباشر
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