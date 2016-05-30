طرد مثير للريبة يثير الفزع بالبيت الأبيض

قوات الأمن أغلقت طرقا مؤدية للبيت الأبيض

أغلق جهاز أمن الرئاسة الأمريكية الجناح الشمالي للبيت الأبيض وعددا من الطرق المؤدية للبيت الأبيض لدواع أمنية اليوم (الاثنين) بسبب وجود طرد مثير للريبة.

وتم الإغلاق الجزئي في عطلة يوم تكريم قتلى القوات المسلحة الأمريكية وخلال وجود الرئيس باراك أوباما بالبيت الأبيض.

ولم يسمح للصحفيين بمغادرة مجمع البيت الأبيض عبر البوابة الشمالية الغربية وأمكن رؤية الأضواء التحذيرية الخاصة بفرق الاستجابة على مقربة.

وقال مسؤول بجهاز أمن الرئاسة إن الأجهزة المعنية تجري فحوصا خاصة بحثا عن أي مواد خطرة.

وذكرت محطة "دبليو تي أو بي" الإذاعية المحلية نقلا عن مسؤول اتحادي في أجهزة إنفاذ القانون أن السلطات تحتجز شخصا على خلفية القضية.