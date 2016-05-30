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شاهد: مواقف "مثيرة للجدل" في مسيرة الرياضي المصري شوبير

30/5/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف مثيرة للجدل في مسيرة الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، وذلك بالتزامن مع قرار للتلفزيون الحكومي بمنعه من الظهور على الشاشة.

القرار الذي أصدرته صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، جاء عقب مشاجرة واشتباك بالأيدي على الهواء مباشرة بين شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب في برنامج حواري هذا الأسبوع.

ويظهر في مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء ما وصفوه بـ"تلوّن" مواقف شوبير خلال سنوات، ما بين دعم الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث كان عضوا بالبرلمان عن الحزب الوطني الحاكم، ثم الادعاء بمعارضته لمبارك بعد قيام ثورة 25 من يناير/كانون ثان 2011.

 

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