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شاهد: حكم بالسجن المؤبد لرئيس تشاد السابق حسين حبري

30/5/2016

تلقى ديكتاتور تشاد السابق حسين حبري حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب خلال فترة حكمه.

وصدر الحكم عن محكمة سنغالية استثنائية أسستها السنغال والاتحاد الأفريقي عام 2013، وهي المحاكمة الأولى من نوعها التي يحاكم فيها رئيس سابق في بلد آخر على جرائم ضد الإنسانية.

ويأتي الحكم تتويجا لمعركة قانونية خاضها الضحايا وحقوقيون طوال 16 عاما لتقديم حبري للعدالة في السنغال، التي فر إليها في أعقاب الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 1990.

وأدانت المحكمة حبري (73 عاما) بالمسؤولية عن مقتل وتعذيب آلاف الأشخاص خلال فترة حكمه بين عامي 1982 و1990.

واتهمت المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة التشادية حكومة حبري بالتعذيب المنهجي، والمسؤولية عن وفاة 40 ألف شخص خلال سنوات فترة حكمه، وألقت باللائمة بشكل خاص على الشرطة السياسية.

ورفض حبري المحاكمة واصفا إياها بأنها ذات دوافع سياسية، كما رفض الاستعانة بمحام لكن المحكمة عينت له محامين سنغاليين.

وخلال جلسة الحكم ارتدى حبري ملابس بيضاء ونظارات سوداء ووشاحا غطى أغلب وجهه.

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