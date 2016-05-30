شاهد: حدائق بأيدِ سورية في مخيم الزعتري

في صحراء جرداء واسعة بمخيم الزعتري للاجئين بدأت مساحات خضراء صغيرة في الظهور.

ويزرع اللاجئون السوريون الذين يعيشون في المخيم الزهور والخضروات بالقرب من منازلهم المتنقلة على أمل خلق أجواء أكثر متعة للعيش فيها.

ومخيم الزعتري الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود الأردنية مع سوريا موطن لحوالي 85 ألف سوري. وكثير منهم مزارعون فروا من مدينة درعا السورية الجنوبية.

وأحد هؤلاء رجل يدعى أحمد الحريري كان قد فر من مسقط رأسه في العام 2012 تاركا أرضه الزراعية ومحصوله.

وقال الحريري إن الكثير ممن يعيشون في المخيم يريدون زراعة الخضروات من أجل الغذاء.

وأنشأت منظمة "أكتد" وهي منظمة فرنسية غير حكومية، حديقة في مساحة كانت في السابق حماما مشتركا.

ويستضيف الأردن حاليا أكثر من مليون و400 ألف لاجئ يعيش معظمهم في مناطق حضرية وحوالي 100 ألف سوري في المخيمات.