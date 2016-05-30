شاهد: السيسي في حالة ضحك شديدة في افتتاح مشروع بالقاهرة

انتابت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة من الضحك الشديد خلال حضوره حفل افتتاح مشروع للإسكان الاجتماعي بالقاهرة اليوم (الاثنين).

وفور انتهاء كلمة اللواء ممدوح شعبان، المدير العام لجمعية الأورمان "جمعية للأعمال الخيرية" استعرض فيها جهود الجمعية في المساهمة في تنفيذ مشروع حي "الأسمرات" لسكان العشوائيات، استوقفه السيسي ضاحكًا بشدة: "طيب هنعمل إيه في الفرش؟".

وأجابه شعبان، خلال حفل افتتاح المشروع، اليوم الاثنين، قائلا: "الفرش بيتكلف 8900 (نحو 1000 دولار) جنيه ويشمل ثلاجة وبوتاجاز وغسالة ومطبخ و3 دواليب وغرفة نوم كاملة. وإحنا تحت أمر سيادتك. إحنا ساهمنا في تطوير 25 قرية بدون ما نأخد ولا مليم وعملناهم من عندنا".

وشهد السيسي (الاثنين) افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بحي الأسمرات للإسكان الاجتماعي بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، الذي يتضمن إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة.