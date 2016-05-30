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شاهد: اعتذار فريد من نوعه بسبب أسعار المثلجات في اليابان

30/5/2016

وجه مسؤولو شركة يابانية اعتذارا تلفزيونيا فريدا من نوعه للعملاء بعدما انحنوا اعتذارا عن زيادة قدرها 10 ين (0.09 دولار أمريكي) في سعر أحد منتجاتها من الأيس كريم.

وبثت الشركة إعلانا مدته دقيقة كاملة على التلفزيون الياباني، يظهر فيه كبار مسؤولي وموظفي شركة "أكاغي نيوغيو ـ Akagi Nyugy" وقد اصطفوا صامتين أمام مقر الشركة في أحد ضواحي العاصمة طوكيو، بينما عزفت في الخلفية موسيقى شعبية يابانية.

وقبيل نهاية الإعلان ينحني الجميع تعبيرا عن اعتذارهم لزبائنهم عن زيادة الأسعار.

ومع ختام الإعلان تظهر عبارة "حافظنا على السعر طوال 25 عاما" قبل أن يظهر التغيير الجديد في السعر من 60 ينا إلى 70 ينا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها إن المنتج، ويسمى "غاريغاري-كون، يحظى بشعبية هائلة في اليابان، وخصوصا بين الأطفال، إذ تبيع منه الشركة نحو 500 مليون قطعة سنويا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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