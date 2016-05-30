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شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له

30/5/2016

تبحث السلطات في اليابان عن طفل يبلغ من العمر سبع سنوات بعد اختفائه في إحدى الغابات بعد أن عاقبه والداه بإخراجه من السيارة.

ويستأنف اليوم الاثنين نحو 150 من عمال الإنقاذ عمليات البحث عن الطفل المختفي بمنطقة غابات في جزيرة هوكايدو بأقصى شمال اليابان.

واختفى الطفل منذ عصر السبت الماضي بعد أن تركه والداه في منطقة الغابات لدقائق "عقابا له على سوء تصرفه".

وقال الوالدان في أول الأمر إن الطفل اختفى بعد أن خرجا لجمع خضروات برية، إلا أنهما تراجعا عن روايتهما بعد ساعة من الاختفاء وأكد أنهما أخرجا ابنهما من السيارة لعقابه على إلقاء حجارة في نهر خلال التنزه.

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