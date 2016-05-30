زوجان كويتيان يعذبان طفلتهما حتى الموت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها ألقت القبض على زوجين عذبا طفلتهما البالغة من العمر ثلاثة أعوام حتى الموت ووضعا جثتها التي وجدت عليها آثار حروق، داخل براد في منزلهما.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية(كونا) إن الادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من كشف تفاصيل وفاة الطفلة إسراء سالم صباح عبدالله بوهان "التي وجدت داخل مسكن ذويها ميتة".

وأشارت الوزارة إلى أن المحققين واجهوا والدها البالغ من العمر 26 عاما بالمعلومات والأدلة التي بحوزتهم، وأنه "اعترف أمامهم أنه بعلم ومشاركة زوجته قام بارتكاب هذه الجريمة وأنهما كانا تحت تأثير تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأشار البيان إلى أن الوالد "قام بربط الطفلة وتكفينها بنفسه ثم اشترى مجمد طعام(فريزر) في نفس يوم وفاة الطفلة ووضعها داخلها" لمدة أسبوع.

وأفاد البيان أنه عثر على آثار حروق وتعذيب واضحة على الجثة، خصوصا في منطقتي الكتف والرجلين.

وأظهرت تحقيقات الشرطة أن الزوجين مهملان في رعاية أطفالهما الأربعة، وأن الوالد مفصول من عمله في شركة خاصة "لسوء سلوكه".