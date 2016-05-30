رونالدو يستهدف المزيد من المجد مع فريقه بعد اللقب الأوربي

يبدو كريستيانو رونالدو متعطشا للمزيد من النجاح مع ريال مدريد بعدما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة يوم السبت الماضي .

ولم يكن الهداف البرتغالي في قمة مستواه خلال التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد لكنه سجل ركلة الترجيح الحاسمة ليتوج باللقب القاري بعد تفوقه على جاره للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

وبرر رونالدو عدم تألقه في النهائي بالشعور بالإرهاق في موسم مزدحم شهد خوض 48 مباراة وسجل 51 هدفا. وهذا الموسم السادس على التوالي الذي يسجل فيه اللاعب البرتغالي أكثر من 50 هدفا.

وقال رونالدو "شاركت في أكثر من أربعة آلاف دقيقة وكنت الأكثر مشاركة في الفريق بأكبر عدد من الدقائق. هذا يعني الكثير بالنسبة لي. هذا يعني أني لا أزال جيدا".

وأضاف "على مدار ست سنوات أسجل أكثر من 50 هدفا في الموسم الواحد لكني أتطلع إلى المزيد. أنا دائما في أعلى المستويات وأريد فقط الحفاظ على ذلك".

وتوج رونالدو أيضا بلقب دوري الأبطال في 2008 مع مانشستر يونايتد وبعدما قضى اللاعب موسمه السابع مع ريال ألمح إلى أنه يرغب في الاعتزال في صفوف هذا النادي.

وقال رونالدو "أشعر أني في حالة رائعة وأحب اللعب مع ريال مدريد وأريد الاستمرار".

ونفذ جاريث بيل لاعب ريال ركلة الترجيح بنجاح أيضا كما ساعد سيرجيو راموس على تسجيل هدف ريال مدريد الوحيد.

وقال بيل "كنت أعتقد أني سأشعر بتوتر كبير لكن عندما قمت لتنفيذ الركلة لم أشعر بكل صراحة بأي توتر. بعد عبور خط المنتصف كنت أقول لنفسي ‘يا إلهي’. كنت أتمنى أن يهدر المنافس ثم نسجل".

وفاز بيل بدوري الأبطال للمرة الثانية في ثلاث سنوات مع ريال مدريد الذي ضمه من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية عالمية.

وقال بيل "لهذا السبب جئت إلى أكبر ناد في العالم.. للفوز بدوري أبطال أوربا لكن الفوز صعب جدا".

وأضاف "شعور رائع أن أحرز اللقب مرتين في ثلاث سنوات ويجب أن نواصل المحاولة ونستغل هذا الأمر".