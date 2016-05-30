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السيسي للمصريين: لا نأكل من أجل تطوير العشوائيات

30/5/2016

دعا الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" جموع المصريين إلى مساعدته في حل مشاكل العشوائيات.

وقال السيسي :"أقول للمصريين: لو الأمر تطلب مننا أننا مناكلش " لا نأكل" وما يبقاش وسطنا أحد عايش كده (يقصد سكان العشوائيات) سنفعل".

جاء ذلك في كلمته (الاثنين) في افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بحي الأسمرات للإسكان الاجتماعي بمنطقة المقطم، الذي يتضمن إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بتكلفة  مليار ونصف المليار جنيه، بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة، بمناطق الدويقة واسطبل عنتر وعزبة "خير الله".

وأضاف السيسي "تطوير العشوائيات يحتاج لـ14 مليار جنيه". متسائلا: "مطلوب من الحكومة تدبيرها.. منين؟".

وتابع: "أنا ما اقدرش آكل، وأنام، وأبقى مبسوط، وغيري لا بيأكل، ولا مبسوط.. الموضوع كده".

المصدر : الجزيرة مباشر
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