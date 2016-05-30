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إحالة نقيب الصحافيين بمصر واثنين آخرين للمحاكمة العاجلة

30/5/2016

يحي قلاش / نقيب الصحافيين بمصر

أحالت نيابة وسط القاهرة الاثنين، نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة بدأت مساء  الأحد التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس على خلفية قرار باستدعائهم لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها بشأن واقعة القبض على الصحفيين "عمرو بدر" و"محمود السقا" من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.

وقال محمد عيسي، عضو فريق الدفاع عن الصحفيين، إن النقيب وعضوي المجلس وقعوا على قرار إحالتهم، وستجري محاكمتهم أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم.

وأشارعيسى إلى أن النيابة نسبت لهم تهمتي التستر على هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة.

وأضاف أن فريق الدفاع عن الصحفيين في انتظار قرار النيابة بالإفراج عنهم عقب تسديد الكفالة.

وقررت النيابة فجر  (الاثنين) إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم وهو ما رفضه قلاش وعضوا المجلس.

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