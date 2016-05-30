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أردوغان يهاجم سياسة تحديد النسل ويعتبرها مخالفة للشريعة

30/5/2016

انتقد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وسائل تحديد النسل وتنظيم الأسرة، واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، ودعا المسلمين "المتدينين" إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

وقال أردوغان في كلمة بمؤسسة تعليمية في إسطنبول اليوم الاثنين: "سنضاعف أعدادنا. نحن نتحدث عن تنظيم الأسرة وتحديد النسل. ولا يتعين على أية أسرة مسلمة أن تقوم بهذا الأمر".

ويسعى أردوغان إلى أن تكون تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 75 مليون نسمة أغلبيتهم الساحقة من المسلمين، إلى أن تكون واحدة من بين أكبر الاقتصاديات في العالم بحلول العام 2023.

وكثيرا ما دعا الرئيس التركي، وهو مسلم متدين، إلى أن تنجب كل أسرة ثلاثة أطفال على الأقل.

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