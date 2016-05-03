وزير العمل السعودي: أزمة مجموعة بن لادن في طريقها للحل

قال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني اليوم الثلاثاء إنه سيجري حل أزمة شركة الإنشاءات السعودية مجموعة بن لادن التي تواجه صعوبات في دفع أجور عامليها.

أضاف الحقباني للصحفيين على هامش مؤتمر يوروموني في الرياض أن بعض العاملين في بن لادن سيحصلون على رواتبهم هذا الشهر والبعض لاحقا، دون أن يذكر كيف ستدبر المجموعة الأموال لدفع الأجور.

وأردف "دعونا في البداية نؤكد أننا نهتم بحماية حقوق الطرفين. أرباب العمل والعاملين."

ولم يحصل آلاف العمال على رواتبهم لشهور مما أدى إلى توقف العمل، وتأثرت الشركة سلبا بتخفيضات الإنفاق الحكومي وتعليق ترسية العقود الحكومية عليها منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي عندما قتل 107 أشخاص في الحرم المكي بسبب سقوط رافعة.

وقال الحقباني عندما سئل إن كان لشركة بن لادن أموال مستحقة على الحكومة "بالنسبة لي أي عقد بين رب العمل والموظف ليس مشروطا، إنه عقد بين الشركة والموظف بأن يعمل الموظف ويتسلم راتبه بلا شروط."

ويوم الاثنين (2 مايو أيار) قالت صحيفة الوطن السعودية إن مجموعة بن لادن سرحت نحو 77 ألف عامل أجنبي وإنها تنوي الاستغناء عن آلاف السعوديين. وقالت الشركة إنها ستخطر العمال المُسرحين بشكل ملائم لكنها لم تؤكد تلك الأرقام.

وقال الوزير ردا على سؤال إن كانت الحكومة ستتدخل لحماية وظائف السعوديين إن برنامج حماية الأجور يضمن رواتب العاملين وإن العمال الأجانب سيحصلون على رواتبهم حتى إذا غادروا البلاد.