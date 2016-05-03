مصر .. النائب العام يحظر النشر في "اقتحام نقابة الصحفيين"

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام نقابة الصحفيين".

وبحسب بيان صادر عن النائب العام، فإنه "يحظر نشر وقائع القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار" بحسب البيان.

من جانب آخر قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إن النقابة قدمت بلاغا إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية يتعلق بمداهمة قوات الأمن لمقرها قبل يومين وإلقاء القبض على صحفيين كانا يعتصمان داخل المبنى.

يأتي ذلك بعد يوم من مطالبة النقابة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ودعوتها أعضائها لعقد جمعية عمومية طارئة غدا الأربعاء لتدارس الحدث واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه.

وقالت النقابة في بيان تلاه قلاش في مؤتمر صحفي عٌقد بمقر النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إقرار التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر وتنفيذ وعود الإفراج والعفو عن زملائنا اختارت الحكومة أن تُهنئنا بعيد حرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات وباقتحام غير مسبوق لمقر النقابة."

وأضافت "يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحفية."