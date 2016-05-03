ليستر قد يربح 365 مليون دولار بعد التتويج بالدوري

يتوقع خبراء التسويق الرياضي أن يجني ليستر سيتي ما بين 150 و250 مليون جنيه إسترليني (220 و365 مليون دولار) بعد تتويجه المثير بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما ستستفيد مدينة ليستر من دفعة اقتصادية هائلة كما هو متوقع بعدما كتب فريقها أحد أروع قصص النجاح الرياضي وبات مصدر إلهام للعالم.

ورغم الأرباح الكبيرة التي سيجنيها ليستر إلا أن طريقا طويلا ينتظره للانضمام لصفوة الأندية الثرية في العالم.

وليستر الذي لم يسبق له الفوز بدوري الأضواء على مدار تاريخه سيحصل على مكافأة قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني من رابطة الدوري الممتاز فضلا عن مكافأة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وأرباح البث التلفزيوني.

وزادت جاذبية ليستر لرعاة ذائعي الصيت عالميا مما قد يجلب للنادي 150 مليون جنيه إسترليني كما توقعت شركة ريبوكوم المتخصصة في شؤون الرياضة والترفيه.

ورفع بعض الخبراء سقف التوقعات وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن الأرباح قد تصل إلى 250 مليون جنيه استرليني ما يعني أن نجاح ليستر لن يقتصر على موسم واحد.

وزاد عدد متابعي ليستر عبر شاشات التلفزيون حول العالم بنسبة 23 بالمئة هذا الموسم بعد مسيرته الملهمة نحو اللقب وارتفع العدد داخل بريطانيا من 785 ألف مشجع إلى أكثر من مليون مشجع خلال المباراة الواحدة.