فيديو: مصري يربي حيوانات برية وزواحف في حديقة منزله

في حديقة حيوان صغيرة أقامها قرب منزله على مشارف القاهرة الكبرى يربي صلاح طلبة عدة حيوانات برية وزواحف بينها قرود وذئاب وقطط برية وزواحف.

قال طلبة إنه بدأ مشروعه الذي يسميه (أفريكانو طلبة) قبل نحو أربع سنوات سيرا على خطى عائلته التي تعمل في جمع الحيوانات البرية.

ولدى طلبة مجموعة كبيرة من الزواحف والثعابين على مر السنين، وبعض هذه الثعابين سامة.

ويصطاد طلبة الثعابين من الصحراء باقتفاء أثرها، ومن أثرها على الرمل يعرف نوعيتها وما إذا كانت سامة أم لا.

وأوضح طلبة أن حديقته تجذب مئات الزوار شهريا.

ووَسع حديقته وطورها وأضاف لها أقفاصا للطيور وحظائر للحيوانات والزواحف، حيث تقع الحديقة بجوار بيته.

وقال إنه بدأ يُصَدِر بعض الزواحف لدول أخرى لاستخدامها في أغراض بحثية.

وتبلغ قيمة بطاقة زيارة (أفريكانو طلبة) أقل من خمسة جنيهات مصرية، وتُتاح للأطفال خلال الزيارة فرصة إطعام الحيوانات والتعامل معها