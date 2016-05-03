صور: رحالة سويسري يصل تركيا على متن دراجة شمسية

وصل الرحالة السويسري، ديفيد براندنبيرغ، اليوم الثلاثاء، منطقة "كابودوكيا" السياحية، بولاية نو شهير، وسط تركيا، في جولته العالمية، على متن دراجته الهوائية الهجينة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأفاد براندنبيرغ (46 عامًا) للأناضول، أن دراجته، تسير على ثلاثة إطارات، موصولة بمقطورة يبلغ طولها 4 أمتار، مزودة بألواح للطاقة الشمسية، موضحًا أنه طاف في الأشهر العشرة الماضية كلًا من التشيك، وهولندا، وألمانيا، وسولوفاكيا، والمجر، ورومانيا، وبلغاريا، واليونان، إلى أن وصل تركيا.

ولفت أنه بدأ في يوليو/ تموز الماضي، جولته العالمية، من جمهورية التشيك، على دراجته، مضيفًا أنه يلتقط صورًا ومقاطع فيديو، في البلدان التي يزورها.

وقال الرحالة السويسري، "بدأت برحلتي الصيف الماضي، ووصلت الآن إلى تركيا، وأعتقد أنَّ محطتي التالية ستكون جورجيا، وأذربيجان، ومنها سأنطلق إلى دول الشرق الأقصى مرورًا بدول آسيا الوسطى والصين، وآمل أن أصل إلى أستراليا، والأمريكيتين الشمالية والجنوبية".