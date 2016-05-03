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شاهد: 3 كواكب حديثة تعزز فرص الحياة خارج الأرض

3/5/2016

بعد اكتشاف 3 كواكب تدور حول نجم صغير خافت الضوء، رجح علماء الفلك، الاثنين، زيادة احتمالية العثور على حياة خارج كوكب الأرض.

وتدور الكواكب التي تماثل الأرض من حيث الحجم، حول نجمها الأم الواقع في مجموعة نجوم الدلو القريبة نسبياً من الأرض على بعد 40 سنة ضوئية، وهي مسافة توفر قدراً من الحرارة تسمح بوجود مياه سائلة على سطحها.

ويعتقد العلماء أن هذه ظروف ربما تكون حيوية لدعم فرص الحياة، لافتين إلى أنه وللمرة الأولى تكتشف كواكب تدور حول نوع معين من النجوم يعرف باسم "القزم شديد البرودة".

وقال مايكل غيلون، من جامعة لييغ البلجيكية وهو المؤلف الرئيسي للبحث الذي نشر في دورية (نيتشر) في بيان إنه إذا أردنا العثور على حياة في مكان آخر من الكون فيجب أن تكون هذه نقطة البداية للبحث.

وتم الاكتشاف باستخدام التلسكوب الأوروبي (ترابيست) الموجود في مرصد لاسيلا في تشيلي، وتستدل التلسكوبات على الكواكب برصد التغيرات في حجم الضوء الصادر عن نجم قد يكون سببه مرور كوكب عبر خط ضوء التلسكوب.

وكلما صغر النجم سهلت مهمة رصد هذه الكواكب المتنقلة وقياسها، ورغم أن الكواكب المكتشفة حديثاً تماثل الأرض حجما فإن العلماء يقولون إن نجمها لا يزيد حجمه عن 8% من حجم الشمس وإن ضوءه أقل من 0.5% من ضوء الشمس.

وعثر العلماء حتى الآن على أكثر من ألفي كوكب خارج النظام الشمسي ويعكفون على تطوير أساليب فحص الأغلفة الجوية للكواكب لرصد أي غازات مرتبطة بالأنشطة الحيوية.

 

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