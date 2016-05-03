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شاهد: مسابقة غريبة وخطيرة للقفز فوق السيارات

3/5/2016

توافد عشرة سائقين من محبي المغامرات إلى ويست إسيكس في بريطانيا أمس الاثنين للمشاركة في منافسات بطولة غريبة وخطرة، بطولة القفز فوق السيارات.

ويتعين على المشارك في هذه البطولة، القفز بسيارته فوق أكبر عدد ممكن من السيارات التي اصطفت إلى جانب بعضها.

ويستخدم المنظمون في البطولة سيارات قديمة ومحطمة عفا عليها الزمن.

هذا وتمكن القلة فقط من الطيران بسيارتهم فوق صف السيارات، ثماني سيارات، أمامهم، وكان الفائز آخر اليوم رجل يدعى ستيورات باتيمان.

عمر باتيمان 27 سنة، وهو يعمل ملمعا للزجاج ونوافذ الأبنية الزجاجية، وكانت تلك المشاركة الأولى له، وهو خرج من السباق متوجا بكأس رمزية، وجائزة مالية لا تكاد تغطي تكاليف تصليح السيارة، وألما في الرقبة.

يشار إلى أن هذه البطولة تقام تحت إشراف فرق إسعاف طبية، ولم تتخللها أية إصابة.

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