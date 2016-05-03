البث الحي
منوعات

شاهد: مركز لتدريب الكونغ فو بالعراق الوحيد من نوعه عربيا

3/5/2016

يعتبر مركز التدريب على حركات شاولين كونغ فو بمدينة السُليمانية في كردستان الوحيد من نوعه في العالم العربي حيث تعلم الآلاف فيه فنونا قتالية للدفاع عن النفس على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويفخر المدرب برهان كامل محمد بنفسه بأنه الوحيد في السُليمانية الذي يُدَرب الشباب على حركات شاولين كونغ فو.

وبدأ محمد (33 عاما) تعلم تلك الرياضة وهو صغير حيث علَم نفسه المهارات الأساسية اللازمة قبل أن يلتحق بمركز لفنون الدفاع القتالية بالمدينة، وتدرب في الصين لمدة سبع سنوات على يد أساتذة في اللعبة ونال دبلومة فيها.

وما أن عاد من الصين افتتح محمد مركزه في 2008 بهدف نشر وتبادل ذلك الفن الرائع الذي قال إنه يحظى بشعبية بين الشاب بسبب عشقهم لنجوم سينمائيين.

ومنذ تأسيس هذا المركز تعلم الآلاف فن الدفاع عن النفس من محمد.

ولا يحقق المركز أرباحا, وقال مالكه ومديره إن ذلك دفعه لأن ينفق عليه من ماله الخاص في ظل غياب أي دعم له من أي جهة.

وتتراوح أعمار طلاب المركز بين أربع سنوات و60 عاما، وهو يعمل أربع نوبات في اليوم ودورتين في الأسبوع لكل مستوى.

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)