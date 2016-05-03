شاهد: مركز لتدريب الكونغ فو بالعراق الوحيد من نوعه عربيا

يعتبر مركز التدريب على حركات شاولين كونغ فو بمدينة السُليمانية في كردستان الوحيد من نوعه في العالم العربي حيث تعلم الآلاف فيه فنونا قتالية للدفاع عن النفس على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويفخر المدرب برهان كامل محمد بنفسه بأنه الوحيد في السُليمانية الذي يُدَرب الشباب على حركات شاولين كونغ فو.

وبدأ محمد (33 عاما) تعلم تلك الرياضة وهو صغير حيث علَم نفسه المهارات الأساسية اللازمة قبل أن يلتحق بمركز لفنون الدفاع القتالية بالمدينة، وتدرب في الصين لمدة سبع سنوات على يد أساتذة في اللعبة ونال دبلومة فيها.

وما أن عاد من الصين افتتح محمد مركزه في 2008 بهدف نشر وتبادل ذلك الفن الرائع الذي قال إنه يحظى بشعبية بين الشاب بسبب عشقهم لنجوم سينمائيين.

ومنذ تأسيس هذا المركز تعلم الآلاف فن الدفاع عن النفس من محمد.

ولا يحقق المركز أرباحا, وقال مالكه ومديره إن ذلك دفعه لأن ينفق عليه من ماله الخاص في ظل غياب أي دعم له من أي جهة.

وتتراوح أعمار طلاب المركز بين أربع سنوات و60 عاما، وهو يعمل أربع نوبات في اليوم ودورتين في الأسبوع لكل مستوى.