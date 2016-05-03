شاهد: لاجئون يصلون روما ضمن "ممر آمن" لأوربا

وصلت مجموعة مكونة من أكثر من مائة لاجئ سوري إلى روما من لبنان اليوم الثلاثاء في إطار مشروع يهدف إلى إقامة ممر إنساني آمن وقانوني إلى أوربا.

المجموعة جزء من عدد أكبر من اللاجئين الذين سوف يذهبون إلى إيطاليا بشكل قانوني وعلى متن رحلات جوية تجارية، لتجنيبهم خطر عمليات العبور الحدودية والبحرية الخطرة.

المشروع الذي أطلقته في إيطاليا جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا يهدف إلى توفير مسار قانوني وتأشيرات إنسانية ملائمة لأولئك الذين يفرون من العنف في سوريا.

هذه هي المجموعة الثالثة التي تصل إلى إيطاليا منذ بداية المشروع، بما مجموعه 500 لاجئ لإعادة توطينهم من لبنان.

كان في استقبال اللاجئين في مطار فيوميتشينو في روما أندريا ريكاردي مؤسس سانت إيجيديو.

وقال ريكاردي إن أوروبا يجب أن تفعل المزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد.

سيتم توطين اللاجئين في العديد من المدن الإيطالية، بما في ذلك ميلانو ونوفارا وبوتنزا، بتأشيرات إنسانية خاصة تمنحها الحكومة الإيطالية.