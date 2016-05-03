شاهد: فيديو فكاهي من رئيس وزراء كندا لأوباما وزوجته

نشر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو مقطعا مصورا له وعدد من العاملين في علاج الجنود المصابين.

وأظهر الفيديو ترودو وهو يوجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته والامير البريطاني هاري.

وقال ترودو :" إلى أصدقائنا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الرئيس والسيدة أوباما الأمير هاري، كندا على استعداد لدورة الألعاب".

وكان باراك وميشيل أوباما أطلقا تحديا مسليا عبر فيديو نشر على "تويتر" للأمير هاري بمناسبة اقتراب مسابقة "ألعاب إنفكتوس" المخصصة للجنود المصابين التي يرعاها أمير ويلز.

وظهرت السيدة الأمريكية الأولى في الشريط المصور وهي تقول "مرحى أيها الأمير هاري، هل تتذكر أنك طلبت منا أن نبذل قصارى جهدنا في إنفكتوس، قبل أن يضيف الرئيس الواقف إلى جانبها مهددا على سبيل المزاح "حذار من العواقب".

شاهد الأمير هاري رفقة جدته الملكة وهو يستقبل رسالة التحدي:

ورد الأمير هاري عبر وسيلة التواصل عينها على هذا التحدي، مغردا "يؤسفني أن أقول لكما يا فلوتوس وبوتوس، وهما الإسمان المختصران اللذان يرمزان إلى لقب السيدة الأولى ورئيس البلاد في الولايات المتحدة، إنني لم أكن وحيدا عندما تلقيت شريط الفيديو هذا".

وبعد تنظيم الدورة الأولى من ألعاب إنفكتوس في لندن في أيلول/سبتمبر 2014، ستنظم دورة هذا العام في أورلاندو بولاية فلوريدا، بين الثامن و الـ 12 أيار/مايو.

وخلال زيارة أجراها الأمير هاري إلى البيت الأبيض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أشاد الرئيس أوباما بهذه المبادرة "التي تسمح بتسليط الضوء على حالة الجنود ليس تكريما للتضحيات التي قاموا بها فحسب، بل أيضا تقديرا للشجاعة والقوة اللتين لا يزالون يتحلون بهما".