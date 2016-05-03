شاهد: طائرة شمسية تصل أريزونا ضمن رحلة تاريخية حول العالم

وصلت طائرة تعمل بالطاقة الشمسية تقوم بمحاولة للدوران حول الأرض، الثلاثاء، إلى مطار فينيكس غوديير بولاية أريزونا بعد أن غادرت شمال كاليفورنيا، أمس الاثنين، في رحلة قصيرة نسبياً استغرقت نحو 16 ساعة، في جولة حول العالم تسعى من خلالها لدخول التاريخ.

وأقلعت الطائرة التجريبية ذات المقعد الواحد التي يطلق عليها اسم "سولار إمبالس2" في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي من سان فرانسيسكو في رحلة تأخذها فوق صحراء موهافي قبل وصولها المنتظر إلى فينيكس عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

وشغل قمرة القيادة الضيقة للطائرة في رحلة يوم الاثنين الطيار السويسري، أندريه بورشبيرغ، المؤسس المشارك للمشروع، ويسعى هو وزميله الطيار السويسري برتراند بيكارد لإنجاز أول جولة حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال "بورشبيرغ" بعد الهبوط في مطار فينيكس غوديير، إنه استفاد كثيراً من الرحلة وتعلم كيف يتكيف مع الميزات الكبيرة لهذه الطائرة التي تخلق استراتيجيات جديدة في الواقع، فأنت هنا لست بحاجة مثلاً إلى التزود بالوقود كي تتمكن من البقاء في الهواء، والآن يمكنك أن تبقى في الهواء للأبد ولكن عليك أن تعرف كيف تدير الطائرة وتحلق بها مع مراعاة سرعة الهواء واتجاه الرياح والضوء.

والرحلة من كاليفورنيا إلى أريزونا هي المحطة العاشرة في الجولة، وكان بورشبيرغ قد قائد الرحلة من اليابان إلى جزر هاواي فوق المحيط الهادي في يوليو تموز الماضي وقطع خلالها 118 ساعة في الجو وهو ما يوازي 5 أيام و5 ليال.

وحطمت الرحلة الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة لطيار واحد دون توقف ومدتها 76 ساعة وكانت في عام 2006 للمغامر الأمريكي الراحل ستيف فوسيت، وسجلت الطائرة رقما قياسيا جديدا في المدة والمسافة لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية.

لكن النجاح تسبب في انتكاسة لفريق المشروع بعدما تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة في وحدة البطاريات في رحلتها من اليابان واحتاجت إصلاحات واختبارات أبقت الطائرة على الأرض في هاواي 9 أشهر.

وأكمل بيكارد عبور الأطلسي الشهر الماضي ووصل إلى سان فرانسيسكو بعد رحلة استغرقت 3 أيام وكانت أطول 3 أمثال الساعات الـ18 التي استغرقتها إيمليا إيرهارت للطيران بمفردها من هاواي إلى كاليفورنيا في الثلاثينيات من القرن الماضي.

الاختلاف الكبير هو أن سولار إمبالس تطير دون قطرة وقود واحدة وتعمل محركات الطائرة الأربعة بالطاقة الشمسية المولدة من آلاف الخلايا الشمسية على الجناحين.

وتخزن الطاقة الفائضة في أربع بطاريات خلال ساعات النهار لمنح الطائرة القدرة على الطيران ليلاً واستمرارها في التحليق على مدار الساعة في رحلات طويلة للغاية.

ويأمل الفريق السويسري في استكمال دورته في أبوظبي التي بدأت منها الرحلة في مارس آذار 2015 ضمن حملة لتعزيز الدعم لتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

وكان الطياران قد أكملا الطيران عبر الولايات المتحدة بطائرة شمسية في عام 2013 في إطار استعدادهما لرحلتهما الكبيرة،

أجنحة الطائرة مصنعة من ألياف الكربون ويمكنها الصعود تدريجياً إلى 28 ألف قدم "8500 متر" وتنطلق بسرعة من 34-62 ميلاً في الساعة "55-100 كيلو متر/الساعة".