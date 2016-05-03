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شاهد: الشُعلة الأولمبية تصل البرازيل

3/5/2016

وصلت الشُعلة الأولمبية اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البرازيلية حيث ستقوم بجولة تستغرق 90 يوما في 300 مدينة وتنتهي في إستاد ماراكانا الأولمبي في ريو دي جانيرو خلال مراسم انطلاق الدورة الصيفية المقبلة للألعاب الأولمبية في الخامس من أغسطس آب المقبل.

وقوبلت مسيرة الشُعلة باحتجاجات صغيرة النطاق تبعتها اشتباكات وجيزة حيث حاول محتجون خطف الشُعلة قبل أن تُسيطر الشرطة على الوضع.

وأقامت الرئيسة ديلما روسيف -التي تواجه اتهامات بارتكاب مُخالفات وتجاوزات مالية مما يعرضها للمساءلة أمام البرلمان- حفلا لإضاءة الشُعلة في القصر الرئاسي على الرغم من أن هناك احتمالا أن يتم عزلها قبل مراسم افتتاح دورة الألعاب في ريو دي جانيرو.

وسيتناوب على حمل الشُعلة نحو 12 ألف شخص في البرازيل تمهيدا لانطلاق أول أولمبياد صيفي في أمريكا الجنوبية.

وسيكون من بين حاملي الشُعلة في العاصمة برازيليا طفلة من اللاجئين السوريين تدعى حنان وتبلغ 12 عاما وصلت مع عائلتها إلى البرازيل العام الماضي.

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