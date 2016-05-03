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شاهد: الجيش الأمريكي يختبر أول سفينة حربية بلا رُبّان

3/5/2016

يخطط الجيش الأمريكي لاختبار سفينة حربية "ذاتية القيادة" تهدف إلى مطاردة غواصات العدو، وهو ما قد يحدث تقدماً كبيراً في الحروب الآلية "الروبوتية" التي لا تحتاج إلى قيادة بشرية، فيما يعد أهم الاستراتيجيات الأمريكية لمواجهة الاستثمارات الروسية والصينية في مجال التسلح البحري.

ويحمل النموذج، الذي يبلغ طوله 132 قدماً "40 متراً" وغير مزود بأسلحة، يحمل اسم "سي هنتر" وهو مصمم للإبحار في المحيط لشهرين أو ثلاثة أشهر في كل مرة دون الحاجة إلى طاقم أو تحكم عن بعد.

وقد رست السفينة في سان دييغو بكاليفورنيا أمس الاثنين، وهي لديها قدرة عالية من التحمل والتحكم الذاتي ما يجعلها تعمل بكفاءة عالية جداً بوقت وتكلفة أقل من المعتاد.

ومن هنا كانت استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية بمحاولة دمج الطائرات بدون طيار مع زيادة التحكم الذاتي بعيداً عن الجيوش التقليدية براً وبحراً وجواً، لا سيما في ظل الاستثمارات البحرية في الصين وأسطول الغواصات الآخذ في التوسع مما أثار قلق واشنطن.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي "روبرت ورك" إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يمتلك فيها الجيش الأمريكي سفينة آلية بالكامل ويمكنها عبور المحيط،، معربا عن أمله في أن تتوجه السفينة إلى قاعدة الأسطول السابع في اليابان لاستكمال الاختبارات.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر السفينة 20 مليون دولار وتكلفة التشغيل اليومية المقدرة ما بين 15 و 20 ألف دولار، ما يجعلها غير مكلفة نسبياً بالنسبة للجيش الأمريكي.

وستخضع السفينة، التي طورتها وكالة المشروعات الدفاعية البحثية المتقدمة "DARPA" التابعة لوزارة الدفاع، لاختبارات لمدة عامين بما في ذلك التأكد من قدرتها على اتباع المعايير الدولية للملاحة بشكل آمن وقدرتها على استخدام الرادار والكاميرات لتجنب السفن الأخرى.

وزودت السفينة بمحركي ديزل ويمكن أن تصل سرعتها إلى 27 عقدة في الساعة، وعبر بعض الخبراء والناشطين عن قلقهم حول تزايد ظهور الأنظمة الروبوتية المسلحة من أنها قد تصاعد من التهديدات وتؤدي لمزيد من القتل.

 

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