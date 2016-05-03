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شاهد: أسير فلسطيني يرزق بمولود عبر نطفة مهربة

2/5/2016

 

عرضت النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الاثنين لقاءً حصريا مع أسرة الأسير المقدسي ضياء مطر المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقد رزق بطفل عبر نطفة مهربة من داخل الزنزانة بعد نجاحه في تحدي أسوار سجون الاحتلال.

وكان الأسير مطر اعتقل عام 2007 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وتشكيل خلية عسكرية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وخطف جاسوس إسرائيلي والتحقيق معه وقتله.

والتقت كاميرا الجزيرة مباشر أسرة الأسير الفلسطيني أثناء  احتفالها بمولودها الجديد.

وقال شقيق الأسير إن ما حدث يعد إنجازا للحركة الأسيرة معربا عن سعادته لعزيمة الأسرى التي لا يكسرها احتلال أو سجن ولكنها تزداد قوة.

من جانبه قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس المحتلة إن الأسرى يخرجون النطفة بطرق صعبة بغرض كسر الاحتلال.

يذكر أن عدد الأطفال الذين أُنجبوا بنطف مهربة ازداد في الفترة الأخيرة ووصل إلى 44 طفلا، بعد نجاح آبائهم الأسرى بتهريب نطفهم في محاولة منهم لإعادة الأمل المسلوب من عوائلهم الذي يحاول قتل الروح المعنوية والنفسية لهم ولكسر شوكة المحتل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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