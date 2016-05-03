البث الحي
منوعات

حريق يدمر 50 مخيما لمسلمي الروهينغيا في ميانمار

3/5/2016

آثار حريق منازل للروهينغا- غيتي (أرشيف)

قال شهود عيان إن حريقا دمر نحو 50 مخيما اليوم الثلاثاء في موقع لإيواء النازحين في ولاية راخين بغرب ميانمار.

وتؤوي المخيمات عددا كبيرا من أفراد الروهينغيا المسلمين الذي نزحوا عن ديارهم بعد قتال مع البوذيين   في عام 2012.

وقال خين مونغ مينت (30 عاما) الذي كان موجودا في المكان إن الحريق اندلع في مخيم باو دو فا 2 قرب سيتوي عاصمة ولاية راخين.

وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران ويعالجون بعض المصابين. ولم يعرف سبب الحريق بعد, كما لم يتسن الحصول على الفور على تعليق منالمسؤولين بالمنطقة.

وعادة ما تقيم نحو ست عائلات في مخيم واحد من المخيمات التي أتى  الحريق عليها.

ويقول شهود العيان إن غالبية أفراد الروهينغيا في ميانمار لا يحملون جنسية بلادهم,  ويفر الآلاف منهم بسبب الاضطهاد الذي يتعرضون له والفقر إلى مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا.

وما زال نحو 125 ألفا من أفراد الروهينغيا نازحين ويواجهون قيودا صارمة على السفر ويعيشون في مخيمات.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)