حريق يدمر 50 مخيما لمسلمي الروهينغيا في ميانمار

آثار حريق منازل للروهينغا- غيتي (أرشيف)

قال شهود عيان إن حريقا دمر نحو 50 مخيما اليوم الثلاثاء في موقع لإيواء النازحين في ولاية راخين بغرب ميانمار.

وتؤوي المخيمات عددا كبيرا من أفراد الروهينغيا المسلمين الذي نزحوا عن ديارهم بعد قتال مع البوذيين في عام 2012.

وقال خين مونغ مينت (30 عاما) الذي كان موجودا في المكان إن الحريق اندلع في مخيم باو دو فا 2 قرب سيتوي عاصمة ولاية راخين.

وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران ويعالجون بعض المصابين. ولم يعرف سبب الحريق بعد, كما لم يتسن الحصول على الفور على تعليق منالمسؤولين بالمنطقة.

وعادة ما تقيم نحو ست عائلات في مخيم واحد من المخيمات التي أتى الحريق عليها.

ويقول شهود العيان إن غالبية أفراد الروهينغيا في ميانمار لا يحملون جنسية بلادهم, ويفر الآلاف منهم بسبب الاضطهاد الذي يتعرضون له والفقر إلى مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا.

وما زال نحو 125 ألفا من أفراد الروهينغيا نازحين ويواجهون قيودا صارمة على السفر ويعيشون في مخيمات.