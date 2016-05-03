تغريم مبتكِر فيروس "جوزي" نحو 7 ملايين دولار

مؤتمر صحفي بنيويورك عن فيروس جوزي (رويترز-أرشيفية)

غرّمت محكمة أمريكية، الاثنين، رجلاً روسياً – قضى نحو3 سنوات وراءالقضبان – بدفع مبلغ 6 ملايين و900 ألف دولار لتغطية خسائر عملاء البنوك لأنه ابتكر البرنامج المعروف باسم "جوزي" وهو أحد البرمجيات الخبيثة للكمبيوتر، لكنه تجنب قضاء مدة أخرى في السجون الأمريكية.

وقال مدعون في بيان إن نيكيتا كوزمين كان سيحكم عليه بالسجن لمدة أخرى لكنه عوقب بالمدة التي قضاها في السجن في جلسة بمحكمة اتحادية في مانهاتن.

وسجن في أغسطس آب 2011 وأمضى في السجن 37 شهراً قبل أن تطلق السلطات سراحه لأسباب لا تزال غير واضحة.

وقال مدعون إن مكتب المراقبة أوصى بعقوبة مدتها 84 شهرا لكنه قال إنه لم يأخذ في الاعتبار أي مساعدة قدمها كوزمين للمحققين.

ولا يزال تفسير قدر المساعدة التي قدمها في حوزة المحكمة إلى جانب الكثير من الأوراق الأخرى في القضية.

وأكد ألن فيوترفاس محامي كوزمين العقوبة، وقال إن موكله كان سعيداً لأن يطوي هذه الحادثة ويتحرك نحو المرحلة التالية في حياته، ورفض الحديث عن خطط كوزمين.

ووصف المدعون كوزمين بأنه مبتكر في مجال الجريمة الإلكترونية قائلين إنه لم ينشئ برنامج جوزي وحسب وإنما أجره لمجرمين استخدموه لسرقة عشرات ملايين الدولارات من حسابات مصرفية.

وأضاف المدعون أن خبراء الأمن اكتشفوا البرنامج في عام 2007، وألقي القبض على كوزمين في عام 2010 عندما سافر إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر وأقر بالجريمة في مايو أيار 2011 بموجب اتفاق تعاون مع المحققين الأمريكيين.