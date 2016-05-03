تغريم سيمنز 38 مليون يورو في قضية فساد بإسرائيل

وافقت شركة الصناعات الكهربائية الألمانية العملاقة سيمنز على دفع غرامة قدرها 38 مليون يورو (44 مليون دولار) بسبب تورطها في قضية فساد بإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين نقلا عن وزارة العدل الإسرائيلية.

وتعود القضية إلى عام 2000 عندما تردد أن سيمنز دفعت رشى لستة من المدراء التنفيذيين في شركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن من أجل الفوز بعطاء لتوربينات، حسبما أفادت صحيفة "غلوبز" الاقتصادية.

ويواجه المدراء التنفيذيون الستة الذين تم إلقاء القبض عليهم في ديسمبر/ كانون أول 2014 اتهامات جنائية في تلك القضية بينها تلقي رشى والاحتيال وتبييض الأموال.