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تعرف على الفائزين بلقب الدوري الانجليزي لكرة القدم منذ 1947

3/5/2016

مشجعو ليستر سيتي يحتفلون بإحراز فريقهم للدوري الإنجليزي-رويترز

مع تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه أمس الاثنين، نسلط الضوء على الفائزين باللقب منذ عام 1947 وحتى العام الجاري.

 فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بعد انطلاقه مرة أخرى في موسم 1946-1947 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية:-  

1947 ليفربول

 1948 أرسنال

 1949 بورتسموث

 1950 بورتسموث

 1951 توتنهام هوتسبير

 1952 مانشستر يونايتد

 1953 ارسنال

 1954 ولفرهامبتون واندرارز

 1955 تشيلسي

 1956 مانشستر يونايتد

 1957 مانشستر يونايتد

 1958 ولفرهامبتون واندرارز

 1959 ولفرهامبتون واندرارز

 1960 بيرنلي

 1961 توتنهام هوتسبير

 1962 ابسويتش تاون

 1963 ايفرتون

 1964 ليفربول

 1965 مانشستر يونايتد

 1966 ليفربول

 1967 مانشستر يونايتد

 1968 مانشستر سيتي

 1969 ليدز يونايتد

 1970 ايفرتون

 1971 أرسنال

 1972 ديربي كاونتي

 1973 ليفربول

 1974 ليدز يونايتد

 1975 ديربي كاونتي

 1976 ليفربول

 1977 ليفربول

 1978 نوتنغهام فورست 

1979 ليفربول 

1980 ليفربول 

1981 استون فيلا 

1982 ليفربول 

1983 ليفربول 

1984 ليفربول 

1985 ايفرتون 

1986 ليفربول 

1987 ايفرتون 

1988 ليفربول 

1989 أرسنال 

1990 ليفربول 

1991 ارسنال 

1992 ليدز يونايتد 

1993 مانشستر يونايتد 

1994 مانشستر يونايتد 

1995 بلاكبيرن روفرز 

1996 مانشستر يونايتد 

1997 مانشستر يونايتد 

1998 أرسنال 

1999 مانشستر يونايتد 

2000 مانشستر يونايتد 

2001 مانشستر يونايتد 

2002 أرسنال 

2003 مانشستر يونايتد 

2004 ارسنال 

2005 تشيلسي 

2006 تشيلسي 

2007 مانشستر يونايتد 

2008 مانشستر يونايتد 

2009 مانشستر يونايتد 

2010 تشيلسي 

2011 مانشستر يونايتد 

2012 مانشستر سيتي 

2013 مانشستر يونايتد 

2014 مانشستر سيتي 

2015 تشيلسي 

2016 ليستر سيتي

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