تعرف على الفائزين بلقب الدوري الانجليزي لكرة القدم منذ 1947

مشجعو ليستر سيتي يحتفلون بإحراز فريقهم للدوري الإنجليزي-رويترز

مع تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه أمس الاثنين، نسلط الضوء على الفائزين باللقب منذ عام 1947 وحتى العام الجاري.

فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بعد انطلاقه مرة أخرى في موسم 1946-1947 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية:-

1947 ليفربول

1948 أرسنال

1949 بورتسموث

1950 بورتسموث

1951 توتنهام هوتسبير

1952 مانشستر يونايتد

1953 ارسنال

1954 ولفرهامبتون واندرارز

1955 تشيلسي

1956 مانشستر يونايتد

1957 مانشستر يونايتد

1958 ولفرهامبتون واندرارز

1959 ولفرهامبتون واندرارز

1960 بيرنلي

1961 توتنهام هوتسبير

1962 ابسويتش تاون

1963 ايفرتون

1964 ليفربول

1965 مانشستر يونايتد

1966 ليفربول

1967 مانشستر يونايتد

1968 مانشستر سيتي

1969 ليدز يونايتد

1970 ايفرتون

1971 أرسنال

1972 ديربي كاونتي

1973 ليفربول

1974 ليدز يونايتد

1975 ديربي كاونتي

1976 ليفربول

1977 ليفربول

1978 نوتنغهام فورست

1979 ليفربول

1980 ليفربول

1981 استون فيلا

1982 ليفربول

1983 ليفربول

1984 ليفربول

1985 ايفرتون

1986 ليفربول

1987 ايفرتون

1988 ليفربول

1989 أرسنال

1990 ليفربول

1991 ارسنال

1992 ليدز يونايتد

1993 مانشستر يونايتد

1994 مانشستر يونايتد

1995 بلاكبيرن روفرز

1996 مانشستر يونايتد

1997 مانشستر يونايتد

1998 أرسنال

1999 مانشستر يونايتد

2000 مانشستر يونايتد

2001 مانشستر يونايتد

2002 أرسنال

2003 مانشستر يونايتد

2004 ارسنال

2005 تشيلسي

2006 تشيلسي

2007 مانشستر يونايتد

2008 مانشستر يونايتد

2009 مانشستر يونايتد

2010 تشيلسي

2011 مانشستر يونايتد

2012 مانشستر سيتي

2013 مانشستر يونايتد

2014 مانشستر سيتي

2015 تشيلسي

2016 ليستر سيتي