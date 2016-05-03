تعرف على الفائزين بلقب الدوري الانجليزي لكرة القدم منذ 1947

مع تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه أمس الاثنين، نسلط الضوء على الفائزين باللقب منذ عام 1947 وحتى العام الجاري.
فيما يلي سجل الفائزين بلقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بعد انطلاقه مرة أخرى في موسم 1946-1947 عقب نهاية الحرب العالمية الثانية:-
1947 ليفربول
1948 أرسنال
1949 بورتسموث
1950 بورتسموث
1951 توتنهام هوتسبير
1952 مانشستر يونايتد
1953 ارسنال
1954 ولفرهامبتون واندرارز
1955 تشيلسي
1956 مانشستر يونايتد
1957 مانشستر يونايتد
1958 ولفرهامبتون واندرارز
1959 ولفرهامبتون واندرارز
1960 بيرنلي
1961 توتنهام هوتسبير
1962 ابسويتش تاون
1963 ايفرتون
1964 ليفربول
1965 مانشستر يونايتد
1966 ليفربول
1967 مانشستر يونايتد
1968 مانشستر سيتي
1969 ليدز يونايتد
1970 ايفرتون
1971 أرسنال
1972 ديربي كاونتي
1973 ليفربول
1974 ليدز يونايتد
1975 ديربي كاونتي
1976 ليفربول
1977 ليفربول
1978 نوتنغهام فورست
1979 ليفربول
1980 ليفربول
1981 استون فيلا
1982 ليفربول
1983 ليفربول
1984 ليفربول
1985 ايفرتون
1986 ليفربول
1987 ايفرتون
1988 ليفربول
1989 أرسنال
1990 ليفربول
1991 ارسنال
1992 ليدز يونايتد
1993 مانشستر يونايتد
1994 مانشستر يونايتد
1995 بلاكبيرن روفرز
1996 مانشستر يونايتد
1997 مانشستر يونايتد
1998 أرسنال
1999 مانشستر يونايتد
2000 مانشستر يونايتد
2001 مانشستر يونايتد
2002 أرسنال
2003 مانشستر يونايتد
2004 ارسنال
2005 تشيلسي
2006 تشيلسي
2007 مانشستر يونايتد
2008 مانشستر يونايتد
2009 مانشستر يونايتد
2010 تشيلسي
2011 مانشستر يونايتد
2012 مانشستر سيتي
2013 مانشستر يونايتد
2014 مانشستر سيتي
2015 تشيلسي
2016 ليستر سيتي